Sono 403 i contagi segnalati nelle ultime 24 ore in Ticino. Stando all’ultimo bollettino dell’Ufficio del medico cantonale, negli ospedali sono ricoverate 125 persone, di cui 8 in terapia intensiva. Non si registrano, fortunatamente, decessi. Il totale delle morti da inizio pandemia rimane quindi fermo a quota 1’163.