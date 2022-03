40 persone rimaste bloccate nella funicolare San Salvatore sono state evacuate con successo durante un’esercitazione avvenuta ieri, mercoledì 23 marzo. L’intervento è stato effettuato dal Soccorso Alpino Svizzero SAS di Lugano, che ha messo in atto le misure di sicurezza per mettere in salvo tutte le persone. L’esercitazione aveva lo scopo di formare il personale e garantire la sicurezza dell’impianto e dei suoi avventori.