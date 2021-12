33 nuovi ufficiali di Protezione civile sono stati promossi lo scorso 15 dicembre durante una breve ma significativa cerimonia presso il Centro cantonale di istruzione a Rivera. Alla presenza dei Comandanti, dei Capi istruzione e del pool degli istruttori professionisti delle sei Regioni di Protezione civile, il Capo della Sezione del militare e della protezione della popolazione, col SMG Ryan Pedevilla, si è rivolto ai nuovi ufficiali, ringraziandoli per l’impegno e la disponibilità a favore della cittadinanza e per l’ottimo livello di formazione raggiunto. Ha in seguito cosnegnato diplomi di riconoscimento. Ecco la lista nei neo promossi.