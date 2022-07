31 luglio, lungolago chiuso a Lugano

La Polizia Città di Lugano comunica che, da domenica 31 luglio dalle ore 08:00 a lunedì 1° agosto alle ore 01:30, in occasione della gara ciclistica Lugano Summer Race, il tratto di Lungolago compreso tra Piazza Castello e la Rotonda LAC, sarà chiuso alla circolazione veicolare. In particolare, dalle ore 08:00 alle ore 13:00, il lungolago sarà chiuso unicamente al traffico privato, per contro dalle ore 13:00 alle ore 01:30 di lunedì, lo sarà anche al trasporto pubblico.

La deviazione del traffico

A causa di questa chiusura, il traffico in entrata a Lugano, in particolare quello proveniente da Sud, sarà deviato sull’asse Via Calloni - Via Maraini - Stazione FFS - Via S. Gottardo, mentre quello proveniente da Cassarate verrà deviato sull’asse di Via Balestra - Via San Gottardo - Via Besso o Via Maraini.