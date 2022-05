2,8 milioni per il nuovo laboratorio dell’Otaf a Vezia

La scelta di Vezia

Il progetto nasce dall’esigenza di lasciare il sedime attuale di Origlio. La Fondazione ha quindi individuato il terreno nel Comune di Vezia, in Via Gerbone, che, attraverso un diritto di superficie di 100 anni permette, come si legge in un comunicato,” non solo una continuazione dell’attività di presa a carico, ma anche un potenziamento grazie all’estensione dell’ippoterapia, alla trasformazione dei prodotti della fattoria e alla creazione di uno spazio di vendita per lo spaccio dei prodotti del laboratorio”. La nuova ubicazione, inoltre, “garantisce il mantenimento del legame territoriale instaurato nel tempo a favore di utenti, operatori e fruitori dell’attività di produzione”.