Salgono ancora i casi di Covid-19 in Ticino. Nelle ultime 24 ore l’Ufficio del medico cantonale ne ha registrati ben 271, ieri erano 264. Purtroppo oggi si registra anche un decesso, con il totale dei morti per Covid in Ticino che sale a 1’029. Negli ospedali invece ci sono 102 pazienti, di cui 14 in cure intense (situazione uguale a ieri).