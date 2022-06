23 datori di lavoro in rete per il benessere dei loro dipendenti

L’obiettivo del Forum, che riunisce 23 datori di lavoro per oltre 9’400 dipendenti, ha come “obiettivo promuovere e diffondere, attraverso in particolare lo scambio attivo, buone pratiche aziendali in ambito GSA, per permettere ad un numero crescente di persone attive professionalmente (imprenditori/trici, dirigenti, collaboratori/trici) di vivere bene e motivate il loro ambiente di lavoro”.