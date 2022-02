1.9 milioni per la ristrutturazione della casa anziani Centro l’Orizzonte di Colla

Il Consiglio di Stato ha licenziato il messaggio concernente la concessione al Comune di Lugano di un contributo unico a fondo perso di 1.9 milioni di franchi per interventi di ristrutturazione della Casa per anziani Centro l’Orizzonte di Colla, gestita dall’ente autonomo Lugano Istituti Sociali.

Gli interventi

I lavori riguardano in modo esteso tutta la struttura, con particolare attenzione agli aspetti energetici, nello specifico l’isolamento termico e la produzione di calore. È previsto inoltre l’ampliamento dello spazio del soggiorno, creando una veranda che migliori la valenza conviviale della struttura. Il numero di posti letto non verrà modificato, ma gli obiettivi della riorganizzazione interna sono di migliorarne la fruibilità per chi vi vive tutti i giorni, ossia residenti e personale.