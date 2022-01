1’737 contagi e quattro decessi

Sono 1’737 i contagi segnalati nelle ultime 24 ore in Ticino (ieri erano 1’548). Secondo i dati diramati dall’Ufficio del medico cantonale si segnalano purtroppo quattro decessi. Il bilancio totale dei morti da inizio pandemia sale dunque a 1’074. Salgono anche i ricoveri: negli ospedali ci sono 179 pazienti (11 in più rispetto a ieri). Stabili invece i numeri in terapia intensiva, con 14 pazienti.

La situazione nelle case per anziani

19 nuovi casi si sono registrati nelle ultime 24 ore nelle case per anziani in Canton Ticino, con un totale di 80 residenti positivi al Covid-19 in 15 strutture, rileva Adicasi. “Quasi la totalità dei residenti positivi risultano essere vaccinati: la maggioranza è asintomatica e solo in pochi casi si riscontrano lievi sintomi”. Non si registrano invece decessi con Covid, mentre un residente è stato dichiarato guarito dalla malattia.