1’642 contagi in Ticino, un decesso

Nelle ultime 24 ore si sono registrati 1’642 contagi in Ticino. Si tratta nuovamente della cifra più alta mai registrata,che supera inoltre la soglia dei millecinquecento casi per il secondo giorno consecutivo. Una cifra che che segue l’andamento record record degli scorsi giorni. Per quanto riguarda le ospedalizzazioni sono 135 i pazienti ricoverati, 12 persone in più rispetto a ieri (erano 123). Aumentano anche i pazienti in terapia intensiva, da 16 si è passati a 17. Si segnala purtroppo anche un decesso, con il totale che sale a 1’045 morti da inizio pandemia.