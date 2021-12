Nelle ultime 24 ore si sono registrati 1’634 contagi in Ticino. Una cifra alta, ma leggermente inferiore rispetto a ieri, quando se ne contavano 1’641. Calano anche le ospedalizzazioni: 131 i pazienti ricoverati, con quattro persone che hanno potuto lasciare le strutture sanitarie nell’ultima giornata. C’è un paziente in meno anche in terapia intensiva, per un totale di 16 pazienti. Si contano purtroppo due decessi, con il totale che sale a 1’047 morti da inizio pandemia.