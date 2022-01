Nelle ultime 24 ore nel nostro Cantone si sono contati 1’632 nuovi casi, in diminuzione rispetto a ieri (2’021). 149 persone sono attualmente ricoverate (ieri erano 158), 13 di loro sono in cure intense (ieri erano 12). Oggi si contano però 3 decessi, per un totale di 1’056 vittime da inizio pandemia.