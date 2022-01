1’548 contagi e tre decessi in Ticino

Sono 1’548 i contagi segnalati nelle ultime 24 ore in Ticino (un contagio in meno rispetto a ieri). Secondo i dati diramati dall’Ufficio del medico cantonale si segnalano purtroppo tre decessi. Il bilancio totale dei morti da inizio pandemia sale dunque a 1’070. Scende invece a 168 il numero di pazienti ricoverato in ospedale (dieci in meno rispetto a martedì). Nelle terapie intensive ci sono 14 pazienti, due in meno rispetto a ieri.

La situazione nelle case per anziani

12 nuovi casi si sono registrati nelle ultime 24 ore nelle case per anziani in Canton Ticino, con un totale di 62 residenti positivi al Covid-19 in 14 strutture, rileva Adicasi. “Quasi la totalità dei residenti positivi risultano essere vaccinati: la maggioranza è asintomatica e solo in pochi casi si riscontrano lievi sintomi”. Non si registrano invece decessi con Covid, mentre 3 residenti sono stati dichiarati guariti dalla malattia.