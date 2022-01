Sono 1’484 i contagi segnalati nelle ultime 24 ore in Ticino (ieri erano 1’737). Secondo i dati diramati dall’Ufficio del medico cantonale si segnalano purtroppo due decessi. Il bilancio totale dei morti da inizio pandemia sale dunque a 1’076. Scendono i ricoveri: negli ospedali ci sono 173 pazienti (6 in meno rispetto a ieri). Stabili invece i numeri in terapia intensiva, con 14 pazienti.