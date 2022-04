1’100 firme contro la corsia dei tir

La petizione lanciata lo scorso gennaio dal Distretto PPD del Mendrisiotto contro la corsia dei Tir sull’A2 ha raccolto 1’100 firme, che sono state consegnate questa mattina a Bellinzona. La petizione chiede al Gran Consiglio, e in particolare al Dipartimento del territorio, di adoperarsi “in modo proattivo” con le autorità federali affinché non venga creata tale corsia. Una corsia che, secondo i promotori della petizione, non farebbe altro che causare enormi problemi ambientali e di sicurezza. “Il Mendrisiotto è già fortemente sotto pressione dal traffico e dalla qualità dell’aria e non può permettersi di realizzare una nuova infrastruttura per la sosta dei camion che aggraverebbe ancora di più le problematiche esistenti”, sottolinea il PPD del Mendrisiotto.