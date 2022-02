Zurigo, rimane una risicata maggioranza rosso-verde

Avanza pure il PVL, che con il 12,9% delle preferenze (+2,4) totalizza 17 seggi (+3). Si toglie una soddisfazione anche l’Alleanza del Centro, esclusa nel 2018 dal legislativo cittadino per non aver raggiunto la soglia di sbarramento del 5% in nessuno dei nove circoli elettorali: l’ex PPD riconquista ora i sei seggi persi quattro anni fa, attestandosi ad un complessivo 4,3%.