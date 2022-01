Zurigo, più bambini maltrattati durante la pandemia

Il gruppo di protezione dell’infanzia dell’ospedale pediatrico universitario di Zurigo ha registrato un numero record di sospetti maltrattamenti nei confronti di bambini nel 2021. In totale, sono stati contati 625 casi, ovvero 33 in più rispetto all’anno precedente. Fra tutti questi episodi, i maltrattamenti sono stati provati 442 volte. In 140 circostanze non sono invece state trovate prove, ma non si sono nemmeno potuti escludere maltrattamenti, si legge in una nota odierna del nosocomio pediatrico. In 43 casi è invece stato provato che si è trattato di incidenti.