Zurigo, arrestato uno dei più ricercati d’Europa

L’uomo, un 35enne, è finito nel mirino delle autorità elvetiche per la falsificazione di alcuni documenti. Inoltre, il Belgio aveva emesso un mandato di cattura internazionale con numerose accuse. Durante l’arresto, eseguito dal gruppo d’intervento Diamant della polizia cantonale di Zurigo e coordinato dal Ministero pubblico del Canton Zurigo, è stata fermata anche la compagna del malvivente, una donna olandese di 28 anni. Il cittadino belga era stato condannato a quattro anni di reclusione ad Anversa il 12 marzo 2020 per furto in banda, estorsione con armi e privazione della libertà, ha indicato oggi pomeriggio la Procura della città belga.