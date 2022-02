"Ylenia", venti da uragano spazzano la Svizzera

Meglio nel pomeriggio

Il versante nord delle Alpi è stato colpito da un "tempo da brividi", come lo definisce Srf Meteo, ma le temperature sono miti, comprese nel pomeriggio tra i 12 e i 16 gradi. In Ticino il termometro dovrebbe addirittura salire fino a 18 gradi. Secondo Meteonews, in pianura le raffiche più forti sono state registrate a Salen-Reutenen (TG - 94 km/h), Zurigo-Fluntern (95 km/h), Gösgen (AG - 85 km/h), Egolzwil (LU - 83 km/h) e Oberägeri (ZG - 82 km/h).