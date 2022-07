Winterthur non utilizza più gas russo

L’azienda del gas della città di Winterthur ha deciso di rinunciare dallo scorso primo giugno al gas proveniente dalla Russia, a causa della guerra in Ucraina. In sostituzione utilizza gas naturale acquistato dai Paesi dell’Europa occidentale. Lo annuncia oggi la stessa “Stadtwerk Winterthur”, precisando di aver preso questa decisione in risposta alle richieste dei suoi clienti di fare a meno del gas proveniente dalla regione interessata dal conflitto.