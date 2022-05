WEF: Dialoghi Berna-Berlino per il gas

La Svizzera e la Germania vogliono aiutarsi a vicenda in caso di crisi energetiche come quella scaturita dalla guerra in Ucraina. I due Paesi intendono infatti negoziare un accordo di solidarietà per le emergenze. Il vice-cancelliere tedesco Robert Habeck intende poi portare a Bruxelles le riflessioni elvetiche sull’Ue.

Alla ricerca di un accordo sul gas

“Non sappiamo quanto tempo ci vorrà” per raggiungere l’accordo, ha indicato in serata alla stampa la consigliera federale Simonetta Sommaruga, dopo aver incontrato il suo omologo tedesco a margine del Forum economico mondiale (WEF) di Davos. “Ma la volontà c’è” per una soluzione pragmatica.

Attualmente la Svizzera dipende dal gas russo per circa il 40% dei consumi, principalmente via la Germania. Il Consiglio federale ha dichiarato questa settimana di voler costituire riserve all’estero, ad esempio in Francia, Germania e Olanda.

La Germania, che dipende fortemente dal gas russo, ha appena firmato una importante partnership con il Qatar. L’accordo prevede in particolare la fornitura di gas liquefatto. “Le aziende svizzere potranno chiedere di essere coinvolte”, ha affermato da parte sua Habeck.