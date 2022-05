Voto elettronico, pronte le nuove basi legali

Le nuove basi legali per la prima tappa della riorganizzazione della fase sperimentale del voto elettronico entreranno in vigore il prossimo 1° luglio. Lo ha reso noto il Consiglio federale, al quale i Cantoni potranno quindi nuovamente chiedere l’autorizzazione per proporre l’e-voting. Il governo, si legge in una nota, ha posto in vigore la revisione parziale dell’ordinanza sui diritti politici (ODP). Ha inoltre preso atto che la revisione totale dell’ordinanza della Cancelleria federale concernente il voto elettronico (OVE) sarà effettiva simultaneamente.

Prove di voto Alle prove di voto elettronico possono partecipare al massimo il 30% dell’elettorato cantonale e al massimo il 10% di quello nazionale, sottolinea l’esecutivo. Gli svizzeri all’estero e gli aventi diritto con disabilità rappresentano gruppi target speciali e non sono pertanto considerati nel conteggio dei limiti. Le nuove basi legali rafforzano i requisiti di trasparenza e prescrivono il coinvolgimento del pubblico e degli specialisti. Le condizioni per la pubblicazione di informazioni sul sistema e il suo esercizio sono state precisate.

Collaborazione permanente con esperti

La collaborazione con esperti non avverrà soltanto nell’ambito della verifica dei sistemi, ma anche sotto forma di un accompagnamento permanente delle prove di voto elettronico. Il dialogo con il mondo scientifico, già intrattenuto per impostare la riorganizzazione della fase sperimentale, proseguirà e sarà sancito nelle basi legali. Nei prossimi anni si prevede di attuare un ampio elenco di misure che consentiranno migliorie costanti, viene assicurato nel comunicato. Alcuni Cantoni prevedono di ricominciare i test sull’e-voting con il sistema della Posta. In tal proposito, i lavori per la ripresa sono in corso, ma non sono ancora conclusi, precisa il governo.