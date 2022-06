“Vita più cara a causa della guerra”

La vita in Svizzera diventa sempre più cara a causa della guerra in Ucraina, in particolare perché aumentano i prezzi dell’energia. Il consigliere federale Guy Parmelin ritiene che le parti sociali abbiano un ruolo da svolgere: negoziare gli aumenti salariali. Lo Stato non deve anticipare tali colloqui tra datori di lavoro e sindacati, ha dichiarato il ministro dell’economia in un’intervista al Sonntagsblick. “Ma se necessario, la Confederazione può apportare correzioni, ad esempio, alle prestazioni complementari o ad altre prestazioni per le famiglie a basso reddito”.