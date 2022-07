Violenti temporali nel nord-ovest della Svizzera

Violenti temporali si sono abbattuti ieri in serata sul nord-ovest della Svizzera. Le intemperie, sotto forma di potenti raffiche e grossi chicchi di grandine, hanno colpito soprattutto la regione di Basilea, ma non hanno risparmiato nemmeno parte della Romandia, Giura in primis. Disagi anche sul passo della Novena (VS), sbarrato per una frana.

Danni importanti

La polizia cantonale basilese ha ricevuto circa 300 chiamate in 90 minuti a partire dalle 18. La furia degli elementi ha sradicato numerosi alberi, bloccando strade, marciapiedi e piste ciclabili. Alcuni sono caduti su delle automobili, ma stando a un primo bilancio non vi sono feriti gravi. A Basilea Campagna, la tempesta ha abbattuto 73 alberi e danneggiato 20 tetti, interessando soprattutto i distretti di Laufen e Arlesheim. Polizia e pompieri hanno ricevuto 150 chiamate d'emergenza, di cui una quarantina per cantine allagate. Non si registrano feriti, mentre non si sa ancora di preciso quanto sarà salata la bolletta.