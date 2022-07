Violenti temporali in diverse regioni svizzere

Ieri sera si sono verificati forti temporali con grandi quantità di pioggia in varie parti della Svizzera. Le precipitazioni sono state accompagnate da forti venti, con raffiche fino a 80 km/h in Ticino e in Svizzera centrale.

Danni in Vallese

Nella regione vallesana del Lötschental la polizia ha consigliato alla popolazione di rimanere a casa a causa del rischio di inondazioni. In questa valle del nord-est vallesano uno smottamento ha bloccato la strada tra Wiler e Blatten, indica la polizia cantonale. Nessuno è rimasto ferito ma il collegamento rimane interrotto. L'elettricità manca attualmente in varie zone e l'acqua potabile è contaminata a Blatten.