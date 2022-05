Viaggiare in aereo costa sempre di più

Prezzo del petrolio

La progressione è da mettere in relazione in primo luogo con il prezzo del petrolio, sensibilmente salito dall’inizio della guerra in Ucraina, spiega a 20 Minuten Hansjörg Bürgi, caporedattore della testata specializzata Skynews.ch. “Inoltre tutte le compagnie aeree soffrono di enormi problemi di capacità, hanno troppo pochi aerei e personale per soddisfare la domanda”.