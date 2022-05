Viaggi, dose di richiamo da pagare di tasca propria

Chi desidera un’ulteriore dose di richiamo del vaccino contro il Covid-19 prima di viaggiare all’estero dovrà pagarsela di tasca propria. È quanto preconizza l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), che oggi ha inviato una proposta in tal senso ai Cantoni per una consultazione fino al primo giugno.

Dose di richiamo raccomandata solo per persone vulnerabili

Attualmente, l’UFSP e la Commissione federale per le vaccinazioni raccomandano la dose di richiamo con un preparato a mRNA solo per le persone con un sistema immunitario gravemente indebolito, e previa consultazione con il proprio medico.