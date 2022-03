Via vignetta per chi trasporta rifugiati o aiuti umanitari

Per tutti i veicoli che trasportano rifugiati ucraini o aiuti umanitari per l’Ucraina è sospeso l’obbligo della vignetta autostradale. Inoltre i trasporti di merci umanitarie possono essere esonerati dalla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni. Lo ha deciso l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), che fa uso delle esenzioni previste nelle rispettive basi giuridiche per ragioni umanitarie.

Esenzione dall’obbligo della vignetta autostradale

In base all’articolo 4, paragrafo 2, della legge sul contrassegno stradale, l’UDSC sospende l’obbligo della vignetta autostradale per tutti i veicoli che trasportano rifugiati ucraini o invii umanitari per l’Ucraina. La misura entra in vigore immediatamente e si applica per il momento fino al 30 giugno 2022. Ulteriori informazioni possono essere trovate su www.contrassegno.ch.