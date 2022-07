Via libera all’Iniziativa sugli autisti

Cosa chiede l’iniziativa

L’associazione di categoria intende modificare l’articolo della Costituzione su autisti e logistica nel seguente modo: la Confederazione deve provvedere affinché vi sia un numero sufficiente di autisti adeguatamente formati. La formazione e il perfezionamento devono avvenire in Svizzera. Gli autisti devono vivere e abitare in Svizzera o tutt’al più nelle regioni limitrofe, in modo da garantire che il tragitto per recarsi al lavoro duri meno di un’ora. Il comitato di iniziativa chiede inoltre che le condizioni di lavoro e la retribuzione degli autisti siano paragonabili a quelle di altre professioni artigianali e che i veicoli siano immatricolati in Svizzera. Il comitato di iniziativa ha ora 18 mesi per raccogliere le 100’000 firme necessarie.