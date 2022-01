Via la mascherina a scuola in alcuni Cantoni romandi

Da lunedì prossimo la mascherina non sarà più obbligatoria nelle scuole elementari nei cantoni del Vallese, di Friburgo e Vaud. Nelle settimane successive tale decisione verrà estesa anche al livello di istruzione successivo. Ginevra invece sceglie un’unica data per abolire l’obbligo della protezione naso bocca sia per le scuole elementari che medie, ossia il 21 febbraio. Gli allentamenti delle misure sono stati definiti in seguito a discussioni tenutesi tra i cantoni romandi interessati.

In Vallese terapie intensive “sotto controllo”

In Vallese, dove alle medie l’abbandono della protezione naso bocca scatterà da lunedì 7 febbraio, la decisione è stata presa in considerazione della situazione “sotto controllo” nei reparti di terapia intensiva, ha fatto sapere il capo del Dipartimento vallesano dell’educazione e dell’economia Christophe Darbellay intervenuto sulle onde della radio della Svizzera romanda RTS. “I bambini e i giovani hanno già pagato un prezzo molto alto durante questa crisi. È quindi necessario poter revocare il più rapidamente possibile le misure che hanno un impatto pedagogico e sull’apprendimento degli alunni della scuola dell’obbligo”, ha comunicato la Conferenza intercantonale dell’istruzione pubblica della Svizzera romanda e del Ticino (CIIP).

Friburgo, ammorbidimento grazie alle ultime conoscenze su Omicron

A Friburgo per gli scolari delle scuole medie l’obbligo di portare la mascherina decadrà una settimana dopo rispetto ai loro compagni vallesani, ossia da lunedì 14 febbraio. Nonostante attualmente si registrino molte infezioni, anche nelle scuole dell’obbligo, le ultime conoscenze sulla pericolosità della variante Omicron hanno reso possibile questo ammorbidimento, hanno comunicato le autorità. Gli insegnanti e il personale amministrativo e tecnico che lavorano nelle scuole continueranno invece a indossare le mascherine, ha precisato la Direzione dell’educazione friburghese. Le decisioni odierne sono state prese in accordo con i cantoni membri della Conferenza dei direttori dell’educazione della Svizzera occidentale.

Un processo di de-escalation a tappe nel canton Vaud

Più tardi, il 19 febbraio, anche gli studenti delle medie nel cantone di VAUD potranno astenersi dal portare la mascherina, sempre che la situazione lo permetta: l’abbandono di tale protezione vale anche per i corsi di sport e di canto. Saranno invece tenuti a portare la mascherina gli insegnanti e tutti gli adulti che lavorano o visitano un edificio scolastico, ha comunicato oggi la responsabile del Dipartimento della formazione, della gioventù e della cultura Cesla Amarelle. La consigliera di Stato socialista ha dichiarato che le ultime conoscenze riguardanti la pericolosità della variante del coronavirus Omicron e l’evoluzione della situazione pandemica permettono “un processo di de-escalation a tappe”. “Ora abbiamo una buona ragione per essere più fiduciosi e ottimisti (...) e siamo felici e sollevati per questo”, ha sottolineato. Amarelle ha inoltre annunciato che dal 7 febbraio saranno nuovamente possibili anche i campi scolastici nella scuola obbligatoria e post obbligatoria: un autotest, fornito dalla scuola, dovrà essere effettuato prima e dopo il campo.