Via in un colpo solo le restrizioni?

La Svizzera si starebbe preparando al grosso passo verso la normalità. Domani il Consiglio federale definirà le nuove tappe per gli allentamenti e stando alla stampa d’Oltralpe si andrà in un colpo solo verso la fine delle restrizioni, come prevede la variante uno posta in consultazione con i Cantoni. A cadere sarà l’obbligo del certificato Covid per ristoranti, centri fitness e strutture culturali. Non solo. Anche le restrizioni per gli incontri privati in presenza di persone non vaccinate verrebbero rimosse.

Mascherina sì o no?

Interrogativi restano sull’obbligo della mascherina. Stando al Blick il Consiglio federale vuole agire in maniera cauta. Il mezzo di protezione potrebbe quindi rimanere sui mezzi di trasporto pubblico e negli istituti sanitari per proteggere le persone a rischio (durante la consultazione 21 Cantoni, tra cui anche il Ticino, si erano espressi a favore della mascherina sui mezzi pubblici). Sul posto di lavoro e nei negozi, così come alle manifestazioni e nelle scuole, l’obbligo potrebbe invece cadere. In questo caso Berset vorrebbe lasciare la responsabilità ai Cantoni. Decisiva sarà la discussione domani in Consiglio federale.