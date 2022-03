Verso ulteriori aumenti del prezzo della benzina

Dopo essere balzato questa settimana sopra la soglia psicologica dei 2 franchi, il prezzo della benzina probabilmente crescerà ancora. La guerra in Ucraina continua a far salire il prezzo del petrolio dopo che il presidente statunitense Joe Biden ha bloccato le importazioni di greggio russo e il Regno Unito ha annunciato che ridurrà gradualmente gli acquisti per interromperli alla fine dell'anno.

Aumento dell’1,5% rispetto a ieri

Oggi, nei primi scambi, il prezzo di un barile di greggio Brent del Mare del Nord è salito a poco meno di 130 dollari (119 franchi). Si tratta dell'1,5% in più rispetto a ieri. I prezzi del petrolio sono comunque rimasti sotto i loro massimi pluriennali di circa 139 dollari, che erano stati raggiunti lunedì. Ma questi erano solo circa 10 dollari inferiori al prezzo record del 2008, sulla scia della crisi finanziaria di allora. “Il mercato del petrolio è teso. Grossi balzi del prezzo sono la conseguenza dell’attuale situazione di approvvigionamento”, ha spiegato Sandra Jann, responsabile del marketing degli oli minerali presso Coop, interrogata dall’agenzia di stampa finanziaria AWP. “Attualmente, i prezzi nell’approvvigionamento delle merci e quindi il prezzo di vendita cambiano costantemente a causa della situazione geopolitica molto fragile, ma anche per altri fattori. C’è da aspettarsi un ulteriore aumento dei prezzi del carburante”, ha detto Jann.

Superata la soglia dei 2 franchi

Nelle stazioni di servizio zurighesi, gli automobilisti devono pagare circa 30 centesimi in più per litro di benzina (95 ottani) rispetto a venerdì scorso. È difficile dire se un litro di benzina costerà ora più di 2 franchi in tutta la Svizzera. Secondo un sondaggio di AWP presso le principali compagnie petrolifere, i prezzi alla pompa sono fissati a livello regionale o locale. La responsabile del marketing di Migrol, Mirjam Fuchs, ha affermato: “Con l’ultimo adeguamento dei prezzi, la soglia di 2 franchi sarà in genere superata. Quelli che non si sono ancora adeguati dovranno farlo al più tardi con la prossima consegna”.

Poca acqua nel Reno

Oltre all'esplosione dei prezzi del petrolio, c'è un altro fattore che pesa: il livello dell'acqua del Reno è basso perché non ha piovuto da molto tempo. Le imbarcazioni possono essere riempite solo a metà: “C’è da aspettarsi che il livello del Reno continui a scendere a causa della persistente siccità e che i prezzi dei carichi continuino a salire”, ha indicato Fuchs. Ma in generale, i costi di trasporto hanno solo una influenza modesta sul prezzo, ha spiegato Jann.