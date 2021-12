Verso il 2G, ma no a chiusure

Il numero di contagi da Coronavirus in Svizzera, in questi giorni, sembra essere stabile, ma lo è a livelli elevati. I dati parlano chiaro: secondo gli esperti, se non si interviene, in breve tempo gli ospedali potrebbero subire una pressione difficilmente gestibile. È il motivo per il quale il Consiglio federale si appresta a mettere in campo un nuovo giro di vite. Dopo la consultazione tra i cantoni, conclusasi martedì, novità sono attese per oggi.

Verso il 2G, no al 2G+

Stando alla stampa d’oltralpe, tra i vari scenari ipotizzati, il direttore del Dipartimento della sanità propenderebbe per l’introduzione del pass 2G (valido per vaccinati o guariti) e per un ritorno all’obbligo del telelavoro. Quest’ultimo punto sarebbe ancora oggetto di discussione in Governo, con i Consiglieri federali democentristi particolarmente critici verso questa misura, per cui vorrebbero solo una forte raccomandazione.

I Cantoni, in generale, sembrano essere pronti al scenario 2G: in fase di consultazione, quasi tutti hanno sostenuto l’ipotesi di un inasprimento, opponendosi però alla possibilità di una linea dura con un parziale confinamento, previsto nella seconda variante proposta dal Governo. Secondo indiscrezioni del Blick, Berset vorrebbe anche rendere obbligatorio l’uso della mascherina e la consumazione da seduti nei locali pubblici. Non dovrebbe imporsi, invece, la regola del 2G+, con l’obbligo di un test negativo per accedere a bar o discoteche anche per vaccinati o guariti.