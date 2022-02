Vaud, nominata nuova delegata cantonale per le questioni LGBTIQ

Il cantone Vaud ha nominato una delegata cantonale per le questioni Lgbtiq. Si tratta Catherine Fussinger, attualmente responsabile della ricerca presso l'Istituto di scienze umane in medicina al Centro ospedaliero universitario (Chuv) e co-presidente dell'organizzazione Famiglie arcobaleno.

Strategia per miglior inclusione

Fussinger lascerà la co-presidenza dell'organizzazione prima di entrare in carica. Lavorerà sotto la direzione del Dipartimento delle Infrastrutture e delle Risorse Umane (Dirh), gradualmente a partire da marzo e a tempo pieno dal 1° maggio.

La nuova delegata sarà responsabile dello sviluppo di una strategia per consentire “una migliore inclusione delle persone Lgbtiq (lesbiche, gay, bisessuali, transgender, intersessuali e queer) nell'amministrazione cantonale e più ampiamente nella società“, ha precisato il cantone in un comunicato.