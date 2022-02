Vaud, governo favorevole a iniziativa popolare per il clima

Il Consiglio di Stato vodese, con una decisione presa alla maggioranza dei suoi membri, sostiene l'iniziativa popolare dei Verdi che prevede di inserire la protezione del clima e della biodiversità nella costituzione cantonale. Il testo contempla in particolare la neutralità climatica entro il 2050 al più tardi, sia per il Cantone che per i Comuni.

“Per la protezione del clima”

Il governo chiede al Gran Consiglio di raccomandare al popolo di accogliere l’iniziativa denominata “Per la protezione del clima”, si legge in un comunicato diramato oggi pomeriggio dall’Ufficio di informazione e comunicazione dello Stato. La nota ribadisce a più riprese che la decisione è stata presa da una maggioranza del governo. Il Consiglio di Stato vodese è composto di tre esponenti del PS, di altrettanti del PLR e di una ecologista. È dunque verosimile che il testo abbia goduto dell'appoggio della maggioranza di sinistra.

Governo unito su politica ambientale

Il governo, come ricorda anche la nota, non è comunque spaccato sulla politica ambientale. In passato ha ad esempio adottato consensualmente il “Piano vodese sul clima” che, analogamente all’iniziativa, pone come obiettivo la neutralità climatica entro il 2050. Per il testo, promosso dai Verdi e dalla sezione giovanile del partito, la raccolta delle firme è avvenuta molto rapidamente. In meno di tre mesi le sottoscrizioni racimolate erano già oltre 13'000 (contro le 12'000 necessarie). Per finire il testo è stato depositato nel dicembre 2019 con 14'082 firme valide.