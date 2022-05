Valore locativo, “necessari ancora approfondimenti”

Tentativi di abolire l’imposta falliti

L’imposta sul valore locativo - un reddito fittizio da cui il proprietario può dedurre gli interessi passivi e i costi di manutenzione - esiste in Svizzera dal 1915. I tentativi di abolire questa imposta sono ripetutamente falliti alle urne e in parlamento. Il 21 settembre scorso, gli Stati hanno approvato per 20 voti a 17 e 2 astensioni il disegno della commissione preparatoria volto ad abolire tale imposizione per le abitazioni primarie, ma non per quelle secondarie. La CET-N ha fatto propria in parte questa soluzione, ma aggiungendovi alcune modifiche di peso. A differenza dei “senatori”, la commissione crede che qualsiasi cambiamento nel sistema dovrebbe applicarsi anche alle seconde case occupate dai proprietari. “Ciò dovrebbe semplificare le procedure ed evitare scappatoie fiscali”, ha affermato oggi davanti ai media della CET-N, Leo Müller (Centro/LU). Inoltre, la commissione vuole mantenere in vigore alcune misure del attuale sistema. La CET-N ha quindi stabilito - 12 voti a 10 - che le deduzioni per i costi di manutenzione dovrebbero essere permesse, e ha anche proposto di mantenere le deduzioni per le misure di risparmio energetico (19 voti a 4) e per i costi di demolizione (17 voti a 6).