Vallese, niente ordinanza d’urgenza per il lupo

Berna non cede alle pressioni del Canton Vallese e non emetterà alcuna ordinanza d’urgenza per consentire di abbattere più lupi per sei mesi. Il Consiglio federale, inoltre, ricorda i vari strumenti a disposizione, ma da Sion traspare delusione.

“Situazione fuori controllo”

Lo scorso maggio, i consiglieri di Stato vallesani Frédéric Favre e Christophe Darbellay avevano tenuto una conferenza stampa definendo la situazione riguardante i lupi “fuori controllo” e avevano reso noto di aver spedito una missiva alla Confederazione, chiedendo un’apposita ordinanza. Il tutto per poter regolare per sei mesi la sovrappopolazione di lupi.

“Siamo delusi”

“La risposta del Consiglio federale è stata data ieri”, ha detto all’agenzia Keystone-ATS Favre. Il governo si dice cosciente della situazione difficile, ma stima che non sia sufficientemente grave da giustificare un’ordinanza d’urgenza. “Siamo delusi”, ha sottolineato il consigliere di Stato.

“Colpiti sono soprattutto gli alpeggi non protetti”

Contattato da Keystone-ATS, l'Ufficio federale dell'ambiente ha confermato la posizione del Consiglio federale. Il governo ricorda che il Parlamento sta elaborando un progetto di modifica della legge sulla caccia che permetta una regolazione pro-attiva dei lupi. Le autorità federali sottolineano che gran parte degli attacchi continua ad avvenire in alpeggi non protetti.