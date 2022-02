Valanga a Engelberg, muore sciatore fuori pista

Secondo i primi accertamenti, i due hanno provocato in zona Laub una valanghe di neve a lastroni. Uno dei due è riuscito a sciare fuori dalla massa nevosa, il secondo è stato trascinato via per una distanza di circa 540 metri. I servizi di soccorso sono stati chiamati immediatamente, ma nonostante i tentativi di rianimazione lo sciatore è morto sul luogo dell’incidente. Il pericolo valanghe nella regione era ieri - ed è ancora oggi - ad un livello “3” (”marcato”) su una scala che ne conta 5. Ciò significa che slavine possono staccarsi facilmente, soprattutto su pendii ripidi. Secondo l’Istituto per lo studio della neve e delle valanghe (SLF) di Davos (GR), questa è la situazione più critica per gli appassionati di sport invernali. La polizia cantonale di Obvaldo raccomanda di non lasciare le piste.

Almeno 12 morti

Da venerdì sulle Alpi si sono verificate decine di valanghe e almeno dodici persone sono morte. In Svizzera uno scialpinista travolto sabato da una slavina in Val Monastero (GR) è morto domenica in ospedale per le ferite riportate. Un altro scialpinista ha perso la vita in Vallese, una valanga ha causato una vittima in Baviera e nove persone sono morte in Austria. L’incidente più grave è avvenuto venerdì sulla parte austriaca del comprensorio sciistico transfrontaliero di Ischgl (A)/Samnaun (GR). Cinque sciatori svedesi sono stati travolti fuori dalle piste, quattro di loro sono deceduti.