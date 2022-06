Sono stati segnalati due nuovi casi di vaiolo delle scimmie in Svizzera. Lo rende noto l’Ufficio federale della sanità pubblica, che ha precisato che per la prima volta è stato toccato il Cantone di Basilea-Città, dopo che si erano già state registrate infezioni nei Cantoni di Zurigo, Berna e Ginevra. Il totale dei malati è pertanto raddoppiato, passando da quattro a otto in pochi giorni (dal 21 maggio).