Vaiolo scimmie, “la Svizzera autorizzi i vaccini”

Vaccino non omologato in CH

Per l’immunizzazione contro il vaiolo negli adulti, in Europa e negli Stati Uniti è stato autorizzato un vaccino di terza generazione che offre una buona protezione anche contro il vaiolo delle scimmie (attorno all’85%). Al momento questo vaccino non è omologato in Svizzera. L’eventuale acquisto è al momento in fase di chiarimento, aggiunge l’UFSP. La probabilità che il vaiolo delle scimmie si diffonda in soggetti che hanno più partner sessuali è considerata alta in Europa. La probabilità di diffusione nella popolazione generale è comunque bassa. La maggior parte dei casi relativi agli attuali focolai è stata caratterizzata da sintomi lievi, che comunque possono manifestarsi in modo variabile da persona a persona fino a tre settimane dopo un contatto stretto con un individuo infettato.