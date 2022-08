Vaiolo scimmie, l’UFSP valuta l’acquisto del vaccino

L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) esamina l’acquisto centralizzato di un vaccino contro il vaiolo delle scimmie. Tuttavia, l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici Swissmedic non ha ancora ricevuto una domanda di omologazione in tal senso. Lo ha indicato oggi a Keystone-ATS il Servizio di omologazione.

La procedura di Swissmedic

Se per i vaccini contro il vaiolo delle scimmie ci sarà una procedura di rolling submisssion, come nel caso delle domande di omologazione per il Covid-19, dipende dalla situazione epidemiologica, secondo Swissmedic. In realtà questa procedura, secondo cui Swissmedic può esaminare i dati degli studi clinici in corso non appena disponibili, è stata finora prevista solo per i medicinali Covid-19, indica l’autorità di omologazione. Questo metodo ha senso quando i dati sono ancora incompleti. Swissmedic chiarisce in anticipo le questioni corrispondenti durante un incontro con i richiedenti.

L’UE ha già approvato un vaccino

La Commissione dell’Unione europea (Ue) ha già approvato il vaccino Imvanex, originariamente prodotto per il vaiolo umano, per l’uso contro il vaiolo delle scimmie.

In Svizzera non ancora raggiunti livelli epidemici

Con 304 casi confermati in laboratorio ieri, il vaiolo delle scimmie in Svizzera non ha finora raggiunto livelli epidemici, né tanto meno pandemici. La malattia è soggetta a notifica e l’UFSP la monitora dal 21 maggio. Come ha detto l’UFSP a Keystone-ATS, la Confederazione sta valutando l’acquisto centralizzato di un vaccino contro il vaiolo delle scimmie. Il prerequisito è l’autorizzazione di Swissmedic.

La possibilità di un acquisto centralizzato

Un articolo dell’ordinanza sull’autorizzazione dei farmaci consente sì a specialisti di importare, a determinate condizioni, farmaci e vaccini non ancora approvati in Svizzera e di trattare pazienti con essi, tuttavia, al momento questo non è possibile. Secondo l’UFSP, l’azienda danese-tedesca Bavarian Nordic, specializzata in vaccini e produttrice di Imvanex, è disposta a fornire il suo vaccino contro il vaiolo delle scimmie solo a Stati e in grandi quantità. Per questo motivo la Confederazione sta ora esaminando la possibilità di un acquisto centralizzato. La Commissione federale per le vaccinazioni sta attualmente elaborando le raccomandazioni.

Nessun pericolo di pandemia

Il vaiolo delle scimmie non rappresenta una minaccia pandemica come l’Aids. La malattia, secondo infettivologi, non si trasmette quando la persona infetta non presenta ancora sintomi come vesciche o pustole. Inoltre il vaiolo delle scimmie non è contagioso a lungo. Una volta che le pustole sono guarite, la persona è immune. Nel caso dell’HIV, il virus che causa l’Aids, i sintomi evidenti si manifestano generalmente solo anni dopo il contagio, ma le persone infette possono già trasmetterlo ad altri individui prima di allora. Inoltre i virus del vaiolo delle scimmie sono difficilmente trasmissibili per via ematica.

Due morti in Europa

Finora la Spagna ha registrato due morti dovuti al vaiolo delle scimmie. Si tratta dei primi decessi in Europa dovuti alla rapida diffusione della malattia infettiva. Da maggio sono stati registrati otto decessi in tutto il mondo. I primi cinque sono stati segnalati in Africa, dove la malattia è stata diagnosticata per la prima volta nell’uomo nel 1970. Anche in Brasile vi è stato un morto.

Per l’Oms è un’emergenza sanitaria globale

Secondo il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, circa il 70% dei 18’000 casi di vaiolo delle scimmie segnalati da maggio sono stati riscontrati in Europa e circa il 25% nelle Americhe. L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha dichiarato il vaiolo delle scimmie “un’emergenza sanitaria globale”. La diffusione di questa malattia a livello mondiale è insolita: finora era limitata principalmente a sei Paesi africani.