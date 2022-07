Vaiolo scimmie, buona parte dei casi nel canton Zurigo

Nessuna diposizioni in vista della Street Parade

I 73 casi a Zurigo riguardano solo uomini di età compresa tra i 20 e i 65 anni, ha dichiarato oggi il dipartimento cantonale della sanità a Keystone-ATS. Non è possibile determinare se gli uomini si conoscessero e i casi non possono essere collegati ad eventi specifici. Le persone in contatto con i malati sono informate tramite dal servizio di Contact Tracing. Non è ancora chiaro perché i casi riguardino soprattutto uomini che hanno rapporti sessuali con altri uomini. Secondo il dipartimento zurighese, queste persone sembrano essere più a rischio di infezione. Finora in Svizzera non sono state prese misure per prevenire nuovi casi. Il canton Zurigo non adotterà alcuna disposizione speciale in occasione della Street Parade del 13 agosto.