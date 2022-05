Vaiolo, “non stigmatizzare gli omosessuali”

Il vaiolo delle scimmie, i cui casi si stanno rapidamente diffondendo in Europa occidentale, colpisce soprattutto uomini che hanno rapporti sessuali con altri uomini. Dopo la comparsa del virus anche in Svizzera, Aiuto Aids Svizzero e Pink Cross lanciano una campagna di prevenzione per evitare che gli omosessuali siano stigmatizzati. Anche le persone eterosessuali - precisano le due organizzazioni in una nota congiunta - possono contrarre l'infezione.