Vaiolo delle scimmie, sequenziati i primi due casi svizzeri

Il Centro nazionale di riferimento per le infezioni virali emergenti (CRIVE) di Ginevra ha comunicato oggi di aver proceduto al sequenziamento completo del DNA del virus del vaiolo delle scimmie che proveniva dai due primi casi identificati in Svizzera, il 21 maggio nella regione di Berna e il 24 maggio a Ginevra. Secondo i risultati preliminari il genoma è legato ai casi della malattia segnalati in diversi altri Paesi.