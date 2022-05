Vaiolo delle scimmie, secondo caso in Svizzera

Un secondo caso di vaiolo delle scimmie è stato confermato in Svizzera, più precisamente a Ginevra. Il primo era stato diagnosticato sabato scorso nella regione di Berna. La persona infetta è in isolamento, riferisce oggi il Dipartimento della sanità del canton Ginevra in una nota. Le sue condizioni generali sono buone e al momento non necessita di ricovero. I primi elementi raccolti indicano che il paziente è stato contaminato durante un viaggio all’estero, come nel caso bernese. È in corso un’indagine epidemiologica per avvisare le persone che potrebbero essere esposte.

I sintomi

Questa patologia è una variante generalmente meno pericolosa del vaiolo, debellato da una quarantina d’anni. I sintomi inizialmente sono febbre alta, mal di testa, dolori muscolari e alla schiena, ingrossamento dei linfonodi. In uno-tre giorni si manifesta un’eruzione cutanea, in primis sul viso e in seguito sul resto del corpo, con la formazione di vesciche, pustole e croste.

Sorvegliare stato di salute se si rientra dall’estero

Diversi casi sono emersi di recente in svariati Paesi europei e non solo. Chi rientra da un viaggio in una delle zone a rischio (Africa occidentale e centrale) dovrebbe sorvegliare il proprio stato di salute e consultare un medico nell’eventualità di sintomi, raccomanda l’UFSP sul proprio sito web. Il virus è considerato come moderatamente trasmissibile all’essere umano. Il contagio avviene attraverso goccioline di grandi dimensioni e un contatto stretto con persone o animali infetti.