Vaiolo delle scimme, c’è l’obbligo di annuncio

A causa dell’aumento dei contagi in Europa e Nord America, i casi di test positivi al vaiolo delle scimmie vanno obbligatoriamente dichiarati alle autorità. Lo ha deciso l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) come risulta dal suo bollettino pubblicato a scadenze regolari.

Sottocchio

Rendendo obbligatorio l’annuncio nelle prime 24 ora dal risultato del test, l’UFSP spera di colmare le lacune riguardanti questo virus, in particolare per come si trasmette, nonché rintracciare e contrastare per tempo eventuali contagi in Svizzera.