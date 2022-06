Vacanze, gli svizzeri tornano a scegliere l’estero

+10% di prenotazioni nell’ultimo trimestre Negli ultimi tre mesi le nuove prenotazioni son aumentate di oltre il 10% rispetto allo stesso periodo del 2019. “Il boom di prenotazioni è in corso da diverse settimane e c'è chiaramente un grande bisogno di recuperare le vacanze all'estero, sia tra le famiglie con bambini che tra le coppie o i viaggiatori singoli. La fiducia nei viaggi all'estero è decisamente tornata e le prenotazioni di vacanze vengono nuovamente effettuate per periodi più lunghi”, afferma Nicole Pfammatter, CEO di Hotelplan Svizzera. Le prenotazioni attuali, continua Pfammatter, riguardano sia i mesi estivi che quelli autunnali. Questo è anche dovuto al fatto che Hotelplan Svizzera ha già messo sul mercato un gran numero di posti charter per l’autunno. “Vogliamo offrire ai nostri clienti prezzi interessanti. Con i posti charter che abbiamo acquistato, possiamo garantire prezzi interessanti, mentre i biglietti aerei sono ancora molto costosi in alcuni casi”.

Gli USA tornano in top 10

Dopo due anni di assenza a causa della pandemia anche gli Stati Uniti sono tornati nella top 10. I turisti che vanno negli “States” sono particolarmente interessati ai tour in camper. “Per un viaggio negli Stati Uniti o in Canada l’anno prossimo, è consigliabile prenotare in anticipo. Riteniamo che il numero di nuovi veicoli consegnati nell'estate del 2023 non sarà ancora sufficiente e che i camper e le roulottes saranno quindi completamente prenotati relativamente presto”, spiega Pfammatter.