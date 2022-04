USTRA, nel 2021 oltre 480 milioni in appalti al Ticino

I contratti USTRA

L'USTRA ha stipulato contratti con più di 1’800 aziende, che spaziano dall'impresa di costruzione attiva a livello internazionale fino alla ditta individuale in campo informatico; in circa 200 casi si tratta di consorzi (le cosiddette comunità di lavoro) e studi di ingegneri associati. I dati non includono gli appalti di terzi, vale a dire le attività riguardanti l'esercizio delle strade nazionali a opera delle Unità territoriali e il completamento della rete, per le quali di norma si applica il diritto cantonale. Nell'anno sotto esame, l'USTRA ha aggiudicato con pubblico concorso commesse per oltre 1,7 miliardi, pari al 75% della spesa complessiva e al 10% del numero totale di ordini. In questa procedura (applicabile a partire da 230'000 franchi per tutte le commesse di servizi e forniture, da 2 milioni di franchi per prestazioni edili escluse dall'ambito di applicazione dei trattati internazionali e da 8,7 milioni per quelle incluse) il bando di gara viene pubblicato su un sito web apposito ( www.simap.ch ) e la partecipazione è aperta a qualsiasi offerente. Con procedura mediante invito (applicabile a partire da 150'000 franchi in caso di forniture e servizi e da 300'000 per prestazioni edili), in cui almeno tre concorrenti vengono invitati a presentare un'offerta, l'USTRA ha appaltato il 2% delle commesse, pari al 2% dell'importo globale, per un totale di 41 milioni.