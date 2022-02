Uni Zurigo pagherà i suoi studenti migliori

L’esclusione della Svizzera da Orizzonte Europa e il timore che i migliori studenti lascino il Paese, ha spinto l’ateneo di Zurigo a lanciarsi in un esperimento innovativo: versare del denaro ai migliori studenti affinché, dopo la laurea, decidano di rimanere.

L’avvio dell’esperimento, della durata di tre anni, è previsto per l’inizio del semestre autunnale, precisa oggi il Blick sul suo sito web. Le somme in gioco, destinate agli studenti più promettenti che stanno seguendo un master, sono importanti: 10mila franchi a semestre per ogni singolo studente. In tutto, 40mila franchi a testa per i due anni che servono di solito per conseguire il master.

Per coprire i costi dello studio

Questo denaro, stando all’ateneo, dovrà coprire i costi di mantenimento all’università. Lo scopo? Fare in modo che i migliori studenti possano concentrasi sullo studio, trattenendoli dal lasciare la Svizzera in un contesto di concorrenza sempre più accesa tra atenei per attirare i migliori talenti.

Svizzera indebolita

Stando al quotidiano zurighese, il momento scelto per lanciare questa iniziativa non è casuale: l’esclusione della Confederazione dai programmi europei di ricerca, dopo il “no” del Consiglio federale all’accordo istituzionale con l’Ue, ha indebolito la Svizzera quale polo di ricerca internazionale.