Una lenta ripresa per l’aeroporto di Zurigo

Nel confronto fra 2021 e 2020, il numero di passeggeri locali è salito del 23,1% a 7,7 milioni, quello di passeggeri in transito del 21,7% a 2,4 milioni, precisa Flughafen Zürich. Dopo un inizio difficile, il traffico aereo ha recuperato in estate e in autunno, mentre sul finire dell’anno l’apparizione della variante Omicron ha complicato maggiormente le cose, in particolare per quanto riguarda i viaggi internazionali. Per quanto concerne le compagnie aeree, a dominare sono stati i voli di Swiss, che hanno rappresentato il 51,7% del traffico totale. Staccatissima la casa madre Lufthansa (3%), terza dietro l’altro vettore elvetico Edelweiss (9,7%). I movimenti di aeromobili sono stati 132’600 (+19,1% rispetto al 2020).